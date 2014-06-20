До відділень «Укрпошти» на Донеччині не можуть доставити пенсії через терористів

Уряд України не може забезпечити доставку коштів для виплати пенсій до відділень українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" у Донецькій області через дії терористів у східному регіоні, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Фінансування пенсій проведене і в Донецькому регіоні. При цьому, з урахуванням напруженої ситуації в області, доставка коштів не забезпечена до відділень «Укрпошти», - зазначається у повідомленні міністерства.

Також, за даними міністерства, досі неможливо здійснювати виплати пенсій у трьох містах Донецької області – Краматорськ, Слов'янськ, Сніжне, а також у місті Красний Луч Луганської області. «Перерахування коштів цим містам припинене».

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Станом на 19 червня пенсії в Україні профінансовані на 82% місячної потреби обсягом 16,7 млрд грн. Ці кошти вже надійшли на рахунки поштових відділень, які включно по 23 червня можуть здійснювати видачу коштів, а також на рахунки банківських установ, які можуть виплачувати пенсії включно по 20 червня, відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з військовими діями на сході України уряд не можезабезпечити виплату пенсій у трьох містах Донецької області і в одному місті Луганської області. Водночас в інших містах виплата пенсій проходить згідно з графіком.

У червні пенсії в Україні мають бути профінансовані на суму 20,5 млрд грн. У травні обсяг фінансування становив 20,4 млрд грн.