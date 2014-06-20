Рада підвищила мінімальну пенсію сім'ям військових у разі втрати годувальника

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника) (№ 4402).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 292 зареєстрованих у сесійній залі.

Так, до статті 37 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" вносяться зміни, згідно з якими пенсії у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Встановлюється також, що особи, яким раніше було призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього закону.

Якщо внаслідок перерахунку розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Кабінет міністрів має у тримісячний строк з дня набрання чинності законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій.

Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.