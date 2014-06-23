У Мінсоцполітики розповіли, яку роботу можуть запропонувати вимушеним переселенцям

Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денисова, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Громадяни, які переїжджають з Криму, Донецької та Луганської областей до інших регіонів України на тимчасове проживання, можуть стати на облік до Державної служби зайнятості, пред’явивши лише одне посвідчення особи. Сьогодні переселенцям можуть запропонувати 50,4 тис. вакансій», - зазначила вона.

Міністр наголосила, що найбільша їх кількість сконцентрована у Києві (7,3 тис. вакансій, з числа переселенців щодо працевлаштування звернулося 314 громадян), Дніпропетровській (7,5 тис. вакансій – звернулося 117 переселенців), Харківській (2,7 тис. вакансій – звернулося 74 переселенця) та Київській (2,4 тис. вакансій – звернулося 77 переселенців) областях.

За її словами, майже 26 тис. вакансій, які сьогодні пропонуються в Україні, - професії слюсарів, токарів, електрогазозварювальників, водіїв, робітників з ремонту електричного обладнання та інших представників робітничих професій. Крім того, ринку праці сьогодні необхідні й висококваліфіковані фахівці, такі як бухгалтери, економісти, лікарі, інженери з відповідним досвідом роботи та високим рівнем кваліфікації, а також ІТ-спеціалісти. Державна служба зайнятості надає в цілому понад 14 тис. таких вакансій, зазначила міністр.

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Денисова також додала, що сьогодні є можливість працевлаштуватися працівникам сфери торгівлі та послуг (6714 вакансій), технічним службовцям (1824 вакансій), а також кваліфікованим робітникам сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1251 вакансія).

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Крім цього, Міністерство соцполітики працює над новою програмою працевлаштування в Україні з урахуванням потреби забезпечення робочими місцями переселенців зі східних регіонів України.

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«Програма передбачає тісну співпрацю з роботодавцями. Ми готові також навчити новим професіям за рахунок Фонду соцстрахування на випадок безробіття тих людей, які залишаться без роботи і вимушені будуть переїхати на нові території», - зазначила Денисова.