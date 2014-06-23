«Ощадбанк» увів кредитні канікули для мобілізованих до лав української армії

Державний «Ощадбанк» увів кредитні канікули для позичальників - військовослужбовців і мобілізованих до лав української армії, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Зокрема, банк припиняє нарахування відсотків за користування кредитом і штрафних санкцій на час проходження військової служби протягом дії в Україні особливого періоду.

«Громадянський обов'язок кожного українця, кожного колективу - надавати максимальну допомогу нашим мужнім військовим, адже саме вони сьогодні потребують всебічної підтримки на усіх рівнях. Введення кредитних канікул - це ще один спосіб підтримки «Ощадбанком» наших захисників, які щомиті ризикують життям заради мирного майбутнього єдиної європейської України», - цитує прес-служба голову правління банку Андрія Пишного.

Банкір нагадав, що «Ощадбанк» у квітні перерахував українській армії одноденну зарплату у розмірі 3,65 млн грн, розповсюджує «Військові» казначейські зобов'язання, допомагає пораненим бійцям у центральному військовому госпіталі Міноборони в Києві ліками і медобладнанням, надає підтримку підрозділам ЗСУ на передовій АТО бронежилетами, приладами нічного бачення, іншим необхідним обладнанням і екіпіровкою.

Також повідомляється, що 33 працівники «Ощадбанку» мобілізовано до лав Збройних Сил.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за участю банківських об'єднань і банків запропонував кілька можливих варіантів допомоги у відповідь на звернення Кабінету міністрів і генерального штабу Збройних Сил про допомогу призовникам у погашенні кредитів на період оборони країни.

Зокрема, банкіри запропонували компенсацію відсотків за кредитами, часткове погашення відсотків і відстрочення погашення кредитів. При цьому вид допомоги буде обрано для кожного окремого випадку.

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За інформацією НБУ, допомоги потребують близько 2500 військовослужбовців, які не мають можливості обслуговувати кредити вчасно і в повному обсязі, оскільки проходять військову службу у польових умовах.

Нагадаємо, згідно з указом в.о. президента України Олександра Турчинова "Про часткову мобілізацію" № 4466, схваленим Верховною Радою України 17 березня, в Україні оголошена часткова мобілізація.