Росія взялася за "коригування" роботи кабельних операторів окупованого Криму

Міністерство інформації і масових комунікацій анексованого Криму веде активну роботу з кабельними операторами півострова, пов'язану з необхідністю перебудови їх політики мовлення, передає сайт "Новини Криму".

Про це на прес-конференції заявив нелегітимний міністр інформації і масових комунікацій Республіки Крим Дмитро Полонський.

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«Є певні складнощі з кабельними мережами, на які припадає більша частина телемовлення в Криму, і у всіх них була своя політика», - заявив Полонський, додавши, що сьогодні ведеться «щільна робота з приводу того, щоб вони перебудувалися під нові запити кримчан, більшість з яких хочуть дивитися російські телеканали».

Читайте такожУкраїна подає позов до РФ на 1 трлн гривень за анексію Криму«Ми не можемо давати поради, не можемо діяти силовими методами, виключати рубильники, але ми постійно ведемо моніторинг і надаємо об'єктивну інформацію телевізійникам про те, які запити є у кримчан в плані контенту, що вони хочуть дивитися», - зазначив Полонський.

Він підкреслив, що до кінця перехідного періоду телерадіомовна політика в анексованому Криму буде побудована у відповідності з російським законодавством і побажаннями кримчан.