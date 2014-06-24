Донецька область не отримала другий транш соцдопомоги за червень

Другий транш державної соціальної допомоги не було профінансовано в Донецькій області через технічну неможливість здійснити операцію, проте в інші області країни кошти вже направлено, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

За даними міністерства, другий транш було профінансовано в обсязі 293,6 млн. грн. Станом на 23 червня районні управління соціального захисту населення забезпечені коштами в сумі 211,0 млн. грн для здійснення червневих виплат малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. При цьому на рахунки поштових відділень і банківських установ перераховано 28,8 млн. грн, що становить близько 10% від загальної суми одержаних коштів.

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Також у міністерстві повідомили, що виплата пенсій на всій території України в червні відбувається згідно з графіком. Зокрема, станом на 23 червня фінансування пенсій поштовими відділеннями та установами банків завершено. На їхні рахунки вже направлено 20,1 млрд грн. Також здійснено фінансування пенсійних виплат у Донецькій і Луганській областях, окрім міст Краматорськ, Слов'янськ, Сніжне Донецької області і Красний Луч Луганської області через військовий конфлікт у регіонах.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з військовими діями на сході України уряд не може забезпечити виплату пенсій у трьох містах Донецької області і в одному місті Луганської області. Водночас в інших містах виплата пенсій відбувається згідно з графіком.

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У червні пенсії в Україні ммають бути профінансовані на суму 20,5 млрд грн. У травні обсяг фінансування становив 20,4 млрд грн.