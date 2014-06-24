В Україні можуть скасувати ПДВ на товари для немовлят

Текст відповідного проекту постанови Кабміну «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 податкового кодексу України» опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Метою прийняття постанови є зменшення цінового навантаження на споживачів під час придбання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят шляхом визначення переліку товарів, операції з поставки яких згідно з підпунктом 197.1.1 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від обкладення податком на додану вартість», - йдеться в пояснювальній записці.

Проект постанови передбачає, зокрема, скасування ПДВ на дитяче харчування, дитячі пелюшки і підгузки, а також одяг для немовлят, виготовлений з натуральних волокон.

На думку авторів проекту, зменшення фіскального навантаження на виробництво продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят сприятиме поліпшенню демографічної ситуації в Україні в результаті здешевлення товарів для дітей.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, за умов збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи, населення України за 20 років скоротилося на 6,5 млн осіб, однією з причин цього є складна економічна ситуація в країні та низький рівень життя населення.

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Довідка УНІАН. Чисельність населення України станом на 1 січня 2013 року склала 45 млн 426 тис. осіб, що на 126,8 тис. осіб менше показника 2012 року, кількість народжених громадян України в січні-листопаді 2013 року склала 503 тис. 656 осіб, що на 17 тис. менше, ніж у 2012 році.