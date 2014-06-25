Росіянам не повертатимуть пенсійні накопичення - гроші витратили на Крим

Влада Росії не збирається повертати громадянам країни конфісковані у них в 2014 році $8 мільярдів пенсійних накопичень, тому що витратили ці гроші на освоєння анексованого Криму і боротьбу з кризою, але обіцяють утриматися від аналогічного вилучення в 2015 році, передає Reuters.

Читайте такожСуд Києва скасував рішення Верховної ради Криму про референдуміРішення направити відрахування громадян замість їх накопичувальних пенсійних рахунків на утримання нинішніх пенсіонерів і таким чином заощадити на дотаціях Пенсійному фонду було прийнято минулого року під приводом ревізії недержавних пенсійних фондів. Президент РФ Володимир Путін захищав це рішення і обіцяв, що гроші "нікуди не подінуться".

Читайте такожБюджет Росії не переживе зниження цін на нафту до $80 - прогноз Ощадбанку"Ніхто не збирався ці гроші повертати, - сказав міністр фінансів Антон Сілуанов журналістам у середу. - Джерел для цього немає. Гроші пішли на Крим, на прийняття антикризових заходів".

Він запевнив, що в 2015 році влада не збирається повторювати операцію, що викликала подив у фінансистів та деяких чиновників, які посилалися на кризу довіри до пенсійної системи і послідовності держполітики.

Читайте такожОбама пригрозив Путіну черговими санкціями через ситуацію в УкраїніОдним з критиків конфіскації був міністр економіки Олексій Улюкаєв, і він не змінив своєї думки.

"Я досі глибоко переконаний, що ті 243 мільярди рублів накопичувальних пенсій, які були заморожені, ми повинні віддати тим НПФ, які пройдуть акціонування і перевірку регулятора, і що застрахованим особам все повинно бути компенсовано", - сказав Улюкаєв.