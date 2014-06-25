Борги із зарплати в травні становили 999 млн гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні в травні становила 999,3 млн грн, що на 0,9% менше, ніж у квітні 2014 року, але на 32,7% більше, ніж на початку цього року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За даними Держстату, в сумі заборгованості із заробітної плати на 1 червня понад 62% (623,7 млн грн) займають економічно активні підприємства, 34% (340,1 млн грн) – компанії-банкроти, а решту (35,5 млн грн) – неактивні підприємства.

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Згідно зі звітом, найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 463,6 млн грн, на підприємствах транспорту, в поштовій і кур'єрській діяльності – 225,4 млн грн, у професійній, науковій та технічній діяльності – 91,9 млн грн, у будівництві – 73,6 млн грн. У сільському господарстві в травні заборгованість із зарплати становила 20,8 млн грн, в охороні здоров'я – 7,8 млн грн, в освіті – майже 3 млн грн.

Найбільші борги із зарплати зафіксовано в Київській області (131,9 млн грн), Харківській (120,2 млн грн) і Донецькій (109,6 млн грн), найменші - в Чернівецькій (4,3 млн грн) і в Закарпатській (4,6 млн грн) областях.

За даними Держстату, на 1 червня понад 14 тис. осіб, які працюють на економічно активних і неактивних підприємствах, не отримали заробітну плату. Середня сума боргу із заробітної плати перед одним працівником становить 5 465 грн.

Як повідомляв УНІАН, загалом по країні заборгованість із заробітної плати економічно активних і неактивних підприємств станом на початок травня становила близько 1 млрд грн. Загальний обсяг заборгованості економічно активних підприємств своїм співробітникам на 1 травня становив 624 млн грн, при цьому заборгованість підприємств Київської області становила 132,3 млн грн, Харківській області – 79,3 млн грн, Донецької області – 52,9 млн грн, Дніпропетровській області – 68,8 млн грн. Заборгованість економічно активних підприємств Києва на 1 травня становила 48,8 млн грн.