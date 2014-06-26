Уряд продовжив виплати допомоги при народженні першої дитини

Для сімей, в яких народилася перша дитина, і яким призначено допомогу при народженні дитини у розмірі визначеному, як на першу дитину (виплата здійснюється протягом 24 місяців), уряд продовжив щомісячні виплати до досягнення нею трирічного віку і встановив їх в розмірі 130 гривень.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, ці зміни дозволять зокрема зберегти право 126 тисяч громадян на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в трудовий стаж.

Як відомо, з 1 липня 2014 збільшено розмір допомоги при народженні першої дитини на 10 320 гривень (з 30 960 до 41 280 гривень), а також період виплати зазначеної допомоги продовжено з 24 до 36 місяців.