До Донецької області надійшов другий транш соцдопомоги за червень

Другий транш державних соціальних допомог за червень у повному обсязі надійшов у Донецьку область, незважаючи на затримку траншу на кілька днів у зв'язку зі складною ситуацією на сході країни, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

«Станом на 25 червня кошти, призначені для здійснення виплат другого траншу державної соцдопомоги червня, в повному обсязі надійшли у всі регіони України, зокрема і в Донецьку область», - йдеться в повідомленні.

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Водночас у відомстві повідомили, що все ще неможливо здійснити виплати соцдопомоги в трьох містах Донецької області - Сніжному, Слов'янську і Краматорську, у зв'язку з діями терористів і антитерористичною операцією на сході країни.

За даними міністерства, на рахунки районних і міських управлінь України до 25 червня надійшло 293 млн грн, тоді як повний обсяг другого траншу становить 293,6 млн грн.

Також у Мінсоцполітики повідомили, що виплатами другого траншу соцдопомоги вже забезпечено понад 80% малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Мінсоцполітики повідомило, що другий траншсоціальних допомог не був профінансований у Донецькій області у зв'язку з технічною неможливістю провести операцію, проте в інші області країни кошти були спрямовані.

Крім того, у зв'язку з військовими діями на сході України уряд не може забезпечити виплату пенсій в трьох містах Донецької області і в одному місті Луганської області. Разом з тим, в інших містах виплата пенсій проходить відповідно до графіку.