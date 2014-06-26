Середня зарплата в Україні становила 3328 гривень

Середня зарплата, нарахована штатному працівникові в Україні, в січні-травні цього року становила 3328 грн, що на 5,3% більше від аналогічного показника 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

Показник середньої зарплати в травні становив 3430 грн, що на 2 грн менше від показника квітня поточного року.

Середня зарплата в промисловості в січні-травні становила 3855 грн. Найвищий показник середньої зарплати традиційно зафіксований у сфері повітряного транспорту – 10 794 грн, найменший – в сільському господарстві – 2268 грн.

У галузевому розрізі зарплати вищі за середню за 5 місяців року зафіксовані у сфері транспорту (3628 грн), інформаційних технологій і телекомунікацій (4825 грн), науково-технічної діяльності (5020 грн), держуправлінні й оборони (3516 грн). Середній показник зарплати лікарів і вчителів за 5 місяців традиційно виявився нижчим від середньої в економіці – 2323 грн і 2580 грн відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2014 року середня заробітна плата одного штатного працівника збільшилася порівняно з першим кварталом минулого року на 5,3% - до 3244 грн.