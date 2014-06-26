В Україні зріс рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у 1-му кварталі поточного року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення, тоді як за підсумками першого кварталу 2013 року цей показник становив 8,1% і 7,5% - за підсумками першого півріччя 2013 року, повідомили в Державній службі статистики України.

Наголошується, що дані наведено з урахуванням показника незайнятого населення Криму і Севастополя.

Згідно з повідомленням, у регіональному розрізі найбільше незайнятого населення проживає у Вінницькій області - 10,9% від загальної кількості економічно активних громадян, у Житомирській і Тернопільській областях – по 11,1%, Закарпатській і Хмельницькій областях – по 10,5%, Кіровоградській області – 10%, у Черкаській області – 10,1%, у Полтавській, Рівненській і Чернігівській областях – 10,6%, 10,8% і 11%, відповідно. Найменше незайнятого населення проживає в Києві – 6,6%.

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В абсолютних цифрах кількість безробітних у першому кварталі п.р. за методологією МОП становила 1,88 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, згідно з методологією вітчизняної статистики, рівень безробіття в Україні в першому кварталі 2014 р. становив 1,9%. Водночас, у травні на тлі анексії Криму цей показник скоротився до 1,7% від загальної кількості працездатного населення.