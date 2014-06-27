Кількість безробітних у Франції досягла рекордних 5 млн осіб

Кількість безробітних у Франції в травні зросла на 34 тис. і досягло історичного максимуму - 5,02 млн осіб. Рівень безробіття склав 10,5%, повідомило міністерство праці країни, передає Прайм.

Таким чином, влада Франції як і раніше безсила перед зростанням безробіття. "Показники погані, - сухо наголошується в комюніке міністерства праці. - Це є наслідком більш слабкого зростання ВВП у першому півріччі, ніж прогнозувалося".

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Боротьба з безробіттям була зазначена президентом Франсуа Олландом як пріоритетний напрямок зусиль уряду. Однак, як показують підрахунки експертів, з часу приходу соціалістів до влади у Франції в 2012 році в країні з'явилося близько півмільйона нових безробітних.Зачепило практично всі вікові категорії, як молодь, так і страших людей. Однак найбільш тривожні тенденції помітні в групі старше 50 років.

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Інший тривожний знак: так зване застійне безробіття, також б'є всі рекорди у Франції. Близько 2,13 млн французів не можуть працевлаштуватися протягом тривалого часу і числяться на біржі праці строком більше року.

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Проте уряд Франції не сидить склавши руки, запевняють в оточенні прем'єр-міністра Манюэля Вальсу. Раніше влада розробили пакет заходів, спрямованих на підвищення зайнятості населення, - так званий Пакт солідарності. Згідно з прогнозами чиновників, він дозволить створити до 500 тис. робочих місць до 2017 року.