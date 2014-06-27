Українці за три місяці переказали з-за кордону $1,6 млрд

Українці в першому кварталі 2014 року переказали з-за кордону 1,641 млрд дол., що на 7,71%, або на 137 млн дол. менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, найбільша сума коштів у 774 млн дол. надійшла через міжнародні платіжні системи, 642 млн дол. надійшли через коррахунки банків, 225 млн дол. - через неформальні канали.

Основними джерелами приватних переказів були оплата праці, на яку припало 1,094 млрд дол., і приватні трансферти на 547 млн дол.

Найбільше коштів українці переказали з Росії, США, Німеччини.

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Як повідомляв УНІАН, українці в 2013 році переказали з-за кордону 8,5 млрд дол. США, що на 13,4% більше, ніж роком раніше.