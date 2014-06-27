Кабмін на цей рік надав Пенсійному фонду 65,7 млрд гривень з бюджету

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України з дефіцитом 18 млрд грн і обсягом бюджетних асигнувань 65,7 млрд грн.

Про це йдеться в постанові уряду №202, опублікованій на веб-порталі уряду.

Загальні доходи Пенсійного фонду, включаючи власні доходи, визначено в обсязі 233 млрд грн, без урахування доходів АР Крим. Витрати – на рівні 249 млрд грн, без урахування витрат на АР Крим. При цьому до бюджету закладено обов'язковий залишок коштів на початок наступного року в розмірі 2 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік було затверджено з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що було на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

За інформацією Міністерства фінансів України, обсяг кредитів, виданих Пенсійному фонду України з державного бюджету, на момент початку роботи нового уряду – в березні 2014 року - становив 51 млрд грн.