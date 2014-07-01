В Україні скоротили допомогу при народженні другої і третьої дитини

В Україні з 1 липня розмір допомоги при народженні дитини не буде залежати від того, якою ця дитина народилася - першою, другою, третьою і т.д., державою встановлено фіксований розмір допомоги - 41 тис. 280 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, це передбачено Законом України "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", прийнятим парламентом 27 березня 2014 року.

Таким чином, розмір допомоги при народженні першої дитини буде збільшено більш ніж на 10 тис. грн.

Також, допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною після досягнення нею трирічного віку об'єднані в один вид - допомога при народженні дитини.

Відразу після народження дитини сім'ї буде виплачуватися 10 тис. 320 грн. Решту суми допомоги (30 тис. 960 грн) сім'я отримуватиме протягом 36 місяців по 860 грн щомісяця. Якщо член сім'ї, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати все одно будуть тривати до досягнення дитиною трьох років.

Час перебування члена сім'ї у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується в трудовий стаж.

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У повідомленні звертають увагу на те, що допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не буде переглядатися, а виплачуватимуться у тих же розмірах і термінах, оскільки відповідно до закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога при народженні дитини надається у розмірі, встановленому на дату народження дитини.

Нагадаємо, раніше на первістка давали 31 тис. грн, на другу дитину в сім'ї – 63 тис. грн, а на третю і наступні – 127 тис. грн.