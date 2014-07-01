Київська та Харківська області залишаються рекордсменами за зарплатними боргами

Київська та Харківська області зберегли лідерство за обсягом заборгованості із заробітної плати в Україні у червні, накопичивши 131,9 млн грн і 120,2 млн грн відповідно.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України, розміщеному на веб-порталі відомства.

Причому, якщо в Київській області обсяг заборгованості знижується - в травні показник боргів становив 133,2 млн грн, у Харківській області - зростає. Обсяг заборгованості в Харківській області у травні становив 118,4 млн грн.

Крім того, згідно з інформацією, в трійку областей-боржників входить Донецька область з об'ємом зарплатної заборгованості на рівні 109,6 млн грн. Донецька область також збільшила заборгованість порівняно з травневим показником на 2,2 млн грн.

Найменший обсяг зарплатної заборгованості зафіксовано в Чернівецькій області - 4,3 млн грн, і в Закарпатській області - 4,6 млн грн. Обсяг заборгованості по зарплаті в Києві склав 58,7 млн грн.

В цілому по країні обсяг заборгованості із зарплат у червні склав 999,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у травні обсяг заборгованості із зарплат становив 1 млрд 8 млн грн. Середня заробітна плата, нарахована штатному працівникові в Україні, в січні-травні поточного року склала 3328 грн, що на 5,3% більше аналогічного показника 2013 року, повідомила Державна служба статистики. Показник середньої зарплати в травні склав 3430 грн, що на 2 грн менше показника квітня поточного року.