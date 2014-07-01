В Україні поменшало економічно активного населення

Економічно активне населення віком від 15 до 70 років в Україні в першому кварталі 2014 року становило 21,29 млн. осіб, що на 2,6% менше, ніж у січні-березні 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

Як повідомила служба у звіті, опублікованому на сайті відомства, з числа економічно активного населення станом на січень-березень 2014 року працевлаштовано більш як 90% - 19,4 млн. осіб. Водночас цей показник на 3,4% нижчий, ніж у першому кварталі 2013 року.

За даними служби зайнятості, найбільша кількість економічно активного населення перебуває в Донецькій області – майже 2 млн. осіб, у Дніпропетровській – 1,5 млн. осіб, у Харківській – 1,2 млн. осіб, а також у місті Київ – 1,4 млн. осіб. При цьому найменша кількість працює в Чернівецькій області – 372 тис. осіб, Кіровоградській – 398 тис., Волинській – 416 тис. і в Тернопільській – 419 тис. осіб.

В Україні в першому кварталі 2014 року служба нарахувала 12,4 млн. осіб віком від 15 до 70 років, які становлять показник економічно неактивного населення. За даними відомства, цей показник на 3,3% перевищує перший квартал 2013 року.

Також Держслужба зайнятості повідомила, що за даними Міжнародної організації праці (МОП), в першому кварталі 2014 року в Україні зареєстровано 1,9 млн. безробітних, що на 7,3% більше, ніж у січні-березні 2013 року. Таким чином, за даними МОП, рівень безробіття в Україні в першому кварталі поточного року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення, тоді як за підсумками першого кварталу 2013 року цей показник становив 8,1%.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Держстату, кількість населення материкової частини України без урахування населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим на 1 травня становила 43 млн. осіб.

Згідно з методологією вітчизняної статистики, рівень безробіття в Україні в першому кварталі 2014 року становив 1,9%. Водночас у травні на тлі анексії Криму цей показник скоротився до 1,7% від загальної кількості працездатного населення.