Кабмін завтра визначить порядок виплати пенсій жителям Криму і Севастополя

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 2 липня, має намір затвердити фінансовий план державного оператора магістральних ліній електропередач «Укренерго», визначити порядок виплати пенсій громадянам України – жителям Криму і Севастополя, а також розглянути питання державної реєстрації майнових прав на майно, розташоване на окупованій території. Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Крім того, міністри розглянуть Угоду про Положення про демаркацію державного кордону між Україною та Білоруссю, обговорять Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони країни за рахунок благодійних внесків і пожертвувань, а також внесуть зміни до порядку реалізації на аукціонах нерухомого майна Збройних сил.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України й експлуатацією магістральних ліній електропередач України. Дохід «Укренерго» від передачі електроенергії в 2013 році скоротився на 2,3% – до 3,322 млрд грн порівняно з 3,400 млрд грн за 2012 рік.

Питання виплати пенсій жителям Криму – громадянам України є відкритим із середини березня цього року, коли в результаті анексії півострова Росією було припинено будь-які фінансові відносини України з Кримом.