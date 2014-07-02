Депутати відмовилися штрафувати роботодавців за невиплату зарплати

Верховна Рада України не підтримала у другому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки» (№2547).

Як передає кореспондент УНІАН, документ підтримали лише 36 народних депутатів із 205, зареєстрованих у сесійній залі.

Авторами законопроекту є лідер КПУ Петро Симоненко та депутат від КПУ Петро Цибенко. У першому читанні ВР ухвалила законопроект 4 квітня 2013 року на так званому «виїзному» засіданні.

Законопроектом пропонувалося у частині третій статті 175 Кримінального кодексу України встановити, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам, а також сплачено у повному розмірі пеню за період затримки виплати.

Пеня, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати, встановлюється в розмірі 0,5% неотриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.

Крім того, главу VII Кодексу законів про працю України пропонувалося доповнити статтею 115-1, згідно з якою, в разі виплати заробітної плати з порушенням строків, працівникам виплачується компенсація втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати та пеня у розмірах, встановлених цією статтею.

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До статті 34 Закону України «Про оплату праці» планувалося також внести зміни, згідно з якими, у разі виплати зарплати з порушенням строків, працівникам виплачується компенсація втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому законодавством, та пеня у розмірі, встановленому частиною другою цієї статті.