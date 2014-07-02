Громадяни України в Криму отримуватимуть пенсії поштою
Усі громадяни України, які живуть у Криму, матимуть можливість отримувати пенсію, яку вони накопичили протягом свого трудового стажу.
Кабінет міністрів України затвердив порядок розрахунку з громадянами України, які проживають в Автономній Республіці Крим і мають право на соціальні і пенсійні виплати.
Про це на брифінгу в уряді заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.
«Затверджено процедуру розрахунку з громадянами України в частині їх соціальних і пенсійних виплат через поштові перекази», - сказав Семерак.
За його словами, йдеться про організацію поштових переказів через "Укрпошту" і пошту Російської Федерації.
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«Отримання двох пенсій у цьому випадку неможливе. Але всі громадяни України (які живуть у Криму - УНІАН) дістануть можливість одержувати пенсію, яку вони накопичили протягом свого трудового стажу», - сказав Семерак.
Він також повідомив, що іншим своїм рішенням Кабмін упорядкував процедуру реєстрації майнових прав на нерухомість, яка розміщена у Криму і Севастополі, «забезпечивши таким чином права громадян України і не тільки України, майно яких знаходиться на території АР Крим».
Як повідомив УНІАН, пенсійні виплати жителям Криму – громадянам України були повністю припинені у результаті анексії півострова Росією.