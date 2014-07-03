Пенсійний фонд отримав 2 млрд грн по збору з купівлі валюти

Пенсійний фонд за квітень-червень 2014 року отримав 1,8 млрд грн надходжень по збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від операцій з купівлі безготівкової та готівкової іноземної валюти.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Людмилу Денисову.

Міністр нагадала, що Кабмін прийняв постанову про механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

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«За квітень-червень цього року від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової та готівкової валюти надійшло 1,8 млрд грн, які зараховані до бюджету ПФУ», - наводяться в повідомленні слова Денисової.

За словами міністра, загалом до кінця року від цього виду зборів заплановано отримати 9,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 квітня 2014 року введено обов'язковий пенсійний збір при операціях з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формі за ставкою 0,5% від об'єкта оподаткування, згідно із Законом про запобігання фінансової катастрофи та створення умов для подальшого економічного зростання України.

Платникам збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій або готівковій формі.

Організацію та контроль за сплатою збору забезпечує Національний банк, комерційні банки до 20 числа кожного місяця зобов'язані подати до органів Пенсійного фонду звіт про нарахування платежів.