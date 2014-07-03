Уряд затвердив порядок сплати пенсійного збору при купівлі валюти

Кабінет міністрів України своїм рішенням затвердив порядок сплати 0,5% пенсійного збору при купівлі іноземної валюти в готівковій або безготівковій формі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Як підкреслили в Мінсоцполітики, рішенням уряду, сума збору нараховуватиметься і утримуватиметься банком одночасно з проведенням операції з купівлі валюти і перераховуватиметься на рахунки Пенсійного фонду протягом доби. При цьому до 20 числа кожного місяця банки подаватимуть звіт про нарахування і сплату пенсійного збору.

Згідно з повідомленням, одержані кошти направлятимуть на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який у 2014 році затверджений у розмірі порядку 18 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, стягнення обов'язкового пенсійного збору при операціях з купівлі валюти в готівковій і безготівковій формі за ставкою 0,5% від об'єкту оподаткування було відновлено в Україні в квітні поточного року. Ця норма обумовлюється в прийнятому Верховною Радою законі про запобігання фінансовій катастрофі і створення умов для подальшого економічного зростання України.

Збір з безготівкових валютних операцій в Україні було запроваджено в 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка складала 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%. У січні 2011 року Верховна Рада України прийняла закон про скасування пенсійного збору з операцій з іноземною валютою.