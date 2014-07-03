На виплату пенсій у липні виділять 20,9 млрд гривень

Пенсійний фонд України розпочав фінансування липневих пенсійних виплат, на які буде спрямовано 20,9 млрд грн, повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

Станом на 2 липня на фінансування пенсій було спрямовано 588 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у червні пенсії в Україні були профінансовані на суму 20,5 млрд грн.

У травні обсяг фінансування склав 20,4 млрд грн.