Росія дала команду кримським підприємствам не виплачувати борги перед Україною

Міністерство фінансів і Міністерство праці та соціального захисту окупованого Криму виступили з пропозицією пробачити збанкрутілим підприємствам півострова їх податкові зобов'язання і борги по страхових внесках у Пенсійний фонд України.

Про це сьогодні на нараді з представниками Федерації незалежних профспілок анексованого Криму повідомила нелегітимний міністр праці та соціального захисту РК Олена Романовська, передають "Новости Крыма".

За даними міністра, зараз заборгованість по заробітній платі зберігається на 122 кримських підприємствах, 37 з яких - підприємства-банкрути. «На жаль, протягом останнього місяця сума заборгованості по них продовжує збільшуватись і становить 110 млн рублів», - поінформувала міністр.

Читайте такожОкупований Крим підрахував втрати від санкцій ЄСЗ даного питання проведено нараду, на якій було запропоновано ряд заходів, що дозволять погасити заборгованість підприємств по заробітній платі. «По тим підприємствам, які мають заборгованість за страховими внесками до Пенсійного фонду України, податкові зобов'язання перед Україною, пропонується залишити ці зобов'язання перед Україною. Так ми зможемо дати можливість підприємствам розпочати нове життя без цих зобов'язань. Для них це буде новий виток. Вони зможуть вийти зі стану банкрутства і відновити свою господарську діяльність», - підкреслила Романовська.

Читайте такожГромадяни України в Криму будуть отримувати пенсії поштоюТакож планується провести інвентаризацію підприємств-банкрутів, у яких залишилася власність, а кошти на погашення заборгованості по зарплаті працівникам тих підприємств, у яких власності не залишилося, повинно знайти Міністерство фінансів окупованого Криму.

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