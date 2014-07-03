Парламент заборонить штрафувати боржників ЖЕКів у зоні АТО

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про мораторій на примусову реалізацію житла, примусове відключення від мереж житлово-комунальних послуг, заборону нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги громадянами, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях» (№ 4188а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 300 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначається, що станом на 1 травня загальний борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги склав 11 млрд 961 млн грн, у тому числі в Донецькій області – 2 млрд 24 млн грн, у Луганській – 1 млрд 83 млн грн.

Борг за квартплату склав 2 млрд 227 млн грн, у тому числі в Донецькій області – 401 млн грн, у Луганській – 197 млн грн.

За наслідками проведення АТО у Донецькій та Луганській областях призупинена робота низки виробничих та інших підприємств, у зв’язку з чим зарплати та інші грошові виплати населенню практично не здійснюються.

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З метою забезпечення конституційного права кожного на житло та на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, з огляду на незбалансовані з рівнем доходів основної маси населення ціни на енергоносії та тарифи на житлово-комунальні послуги, враховуючи проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях законопроектом передбачається запровадження мораторію на примусову реалізацію житла, примусове відключення від мереж житлово-комунальних послуг, заборону нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги громадянами, які проживають на територіях проведення АТО.