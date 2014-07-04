Світовий банк дасть Україні кредит на $300 млн для соцдопомоги населенню

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила кредит у розмірі 300 млн. дол. на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією банку, кредит буде надано для розширення адресної програми соціальної допомоги з метою підтримки найуразливіших і соціально найменше захищених груп населення. Проект охоплює всі місцеві відділи соціального захисту, підпорядковані Міністерству соціальної політики України. Очікується, що кількість осіб, які одержують державну соціальну допомогу, зросте майже вдвічі - з 586 000 у 2013 до 1,1 млн. у 2019 році.

Також заходи в рамках проекту спрямовані на задоволення потреб дітей-сиріт і дітей-сиріт з обмеженими можливостями в чотирьох обраних областях. Діти-сироти зможуть одержувати цілу низку послуг соціального забезпечення, розробка і впровадження яких передбачені проектом. Таким чином, близько 35 тисяч дітей з обмеженими можливостями віком до 18 років і 13 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, одержать допомогу при реалізації цього проекту.

«Новий проект допоможе підвищити ефективність системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей і системи соціальних послуг в Україні. Підтримка бідних верств населення має критичне значення, особливо в умовах, коли уряд України починає проводити низку важливих реформ, які передбачають, зокрема, підвищення тарифів на оплату послуг з постачання газу і централізованого опалення. Ми не хочемо, щоб, наприклад, підвищення тарифів завдало шкоди малозабезпеченим», - наводяться в повідомленні слова директора представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чимяо Фана.

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Також представник Світового банку відзначив, що банк вітає рішучі зусилля країни щодо вжиття необхідних заходів із реформування поточних програм соціального захисту, виходячи з потреб бідних верств населення.

Проект розрахований на 6 років і є частиною загальної допомоги Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні цього року. Очікується, що до кінця 2014 року Україна одержить від Світового банку до 3,5 млрд дол. фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці травня підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фінансової допомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол. У складі пакета кредит на 750 млн. дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн. дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн. дол. за проектом розвитку інфраструктури.

Також до кінця липня уряд України планує підписати зі Світовим банком договір ще за одним кредитом на 500 млн. дол. для стабілізації банківського сектора. Кошти будуть передані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол. в рамках 11 проектів у країні. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.