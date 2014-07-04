ВР надала додаткові гарантії соціального захисту військовослужбовцям в особливий період

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 310 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено можливість надання військовослужбовцям в особливий період під час проведення мобілізації усіх видів відпусток за рішенням командира (начальника) військової частини за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії.

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Крім того, уточнено, що передбачені діючою сьогодні редакцією пункту 17 статті 10-1 Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей” умови надання відпусток застосовуються в особливий період під час воєнного стану.

Також законом передбачено можливість звільнення військовослужбовців зі Служби безпеки України в особливий період під час проведення мобілізації, крім підстав, передбачених частиною 8 статті 26 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, а також з ряду інших підстав.