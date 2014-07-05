У Донецьку через захоплення архіву люди можуть втратити пенсії

Про це повідомляє прес-службі Міністерства юстиції України.

У випадки пошкодження архівних документів, громадяни України будуть позбавлені гарантованих Конституцією прав, у тому числі права на належне пенсійне забезпечення, відзначають в прес-службі.

"Мін'юст попереджає, що перешкоджання роботі Державного архіву області або будь-яке пошкодження архівних документів призведе до непоправних втрат, в результаті яких громадяни України будуть позбавлені гарантованих Конституцією прав, у тому числі права на належне пенсійне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, близько 12.00 у п'ятницю в одне з приміщень обласного державного архіву, яке знаходиться в Донецьку на вул. Челюскінців, прийшли озброєні люди. Як зазначили в ОДА, ці люди вимагали передати їм архівні документи та ключі від приміщень.

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Міністерство юстиції України акцентує увагу, що "в Державному архіві Донецької області зберігаються документи, за якими надаються архівні довідки, що є підставою для нарахування пенсій особам, які працювали на підприємствах і установах Донецької області.

Такі документи зберігаються лише в одному оригінальному екземплярі, їх копії, у тому числі й електронні, відсутні".

"Крім того, в цьому архіві зберігається близько 1 мільйона справ Національного архівного фонду, оригінали документів з історії регіону, його підприємств, установ і організацій", - додали в повідомленні.

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