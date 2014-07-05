З початку бойових дій із зони АТО вивезли понад 32,5 тисяч громадян - ДСНС

Про це йдеться ув повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, розміщеному на сайті відомства.

«Серед вивезених 12,2 тис. – діти, 4,1 тис. – люди похилого віку. Найчастіше вимушені переселенці їдуть до Києва, Київської, Запорізької, Харківської, Одеської і Дніпропетровської областей», - йдеться у повідомленні.Читайте такожСумська область прийняла вже 744 переселенця з Донбасу та Криму

При цьому в ДСНС зазначили, що достатньо багато громадян самостійно залишили домівки і тимчасово перемістилися до своїх родичів або знайомих в інших областях. Для отримання інформації з питань соціального забезпечення вони можуть звернутися до соціальних служб або місцевих органів влади з місцем тимчасового проживання.

Як нагадали у ДСНС, урядом утворено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції.Читайте такожЗ Луганської і Донецької областей переміщено та розселено понад 27 тисяч громадян - ДСНС

У кожній області на базі територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій утворені регіональні штаби. Для організації допомоги у переміщенні з районів проведення АТО, поселенні і соціальному забезпеченні громадяни можуть звернутися до регіональних штабів.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив створити єдину базу даних для переселенців, де вони зможуть одержати інформацію про тимчасове житло і роботу.