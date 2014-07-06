Держказначейство перерахувало перший транш пенсій за липень у Слов'янський і Краматорський райони
17:45, 06 липня 2014Соцполітика
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Державна казначейська служба України сьогодні о 14.30 перерахувала Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку України» перший транш пенсій за липень поточного року (включно по 7 липня 2014 року) пенсіонерам, які проживають у всіх населених пунктах Слов’янського та Краматорського районів.
Держказначейство перерахувала перший транш пенсій у звільнені райони / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.
Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області у травні та червні не виплачувались пенсії у захоплених терористами містах та районах.
5 липня українські силовики звільнили Слов’янськ і Краматорськ від терористів.
Голова Донецької ОДА Сергій Тарута пообіцяв, що у звільнених містах буде відновлено нормальне життя найближчим часом.
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