Держказначейство перерахувало перший транш пенсій за липень у Слов'янський і Краматорський райони

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області у травні та червні не виплачувались пенсії у захоплених терористами містах та районах.

5 липня українські силовики звільнили Слов’янськ і Краматорськ від терористів.

Голова Донецької ОДА Сергій Тарута пообіцяв, що у звільнених містах буде відновлено нормальне життя найближчим часом.