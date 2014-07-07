У Слов'янську і Краматорську почали виплачувати пенсії

У Слов'янську і Краматорську Донецької області почали виплачувати пенсії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

За даними відомства, розпочато фінансування пенсій за липень, воно буде здійснюватися за тим же графіком, що й раніше. Разом з липневої пенсією, жителям Краматорська, Слов'янська та Слов'янського району виплатять заборгованість, яка утворилася за попередні місяці.

Всього по Донецькій області липневі пенсії вже отримали 15,4% пенсіонерів, зазначили в ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Розпочато відновлення роботи соціальних служб і міліції. Також в містах починає роботу місія з надання гуманітарної допомоги всім, хто цього потребує.

Держказначейство 6 липня перерахувало Донецькому обласному управлінню «Ощадбанку» перший транш пенсій за липень поточного року пенсіонерам, які проживають у всіх населених пунктах Слов'янського і Краматорського районів. Відновлюється робота банківської системи (відділень і банкоматів).