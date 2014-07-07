Сім'ям героїв Небесної Сотні і АТО списують кредити

Голова правління державного «Ощадбанку» доручив списати кредити сім'ям героїв Небесної Сотні і загиблих в Антитерористичній операції, повідомила УНІАН прес-служба банку.

За інформацією банку, вже встановлено 4 такі сім'ї.

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«Зараз ми списуємо їм борги за виданими кредитами. Вивчаємо можливість, чим можемо допомогти. Ці люди пожертвували за свободу всіх нас найвищу ціну - життя близьких і рідних. Тепер ми всі в боргу перед ними», - наводяться в повідомленні слова Пишного.

Довідка УНІАН. «Ощадбанк» зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.