У Слов'янську і Краматорську відновлюють виплату зарплат і пенсій

Міністерство соціальної політики України і територіальні органи Державної казначейської служби відновлюють роботу органів Пенсійного фонду та інших соціальних фондів у звільнених від терористів містах Слов'янськ і Краматорськ, заявили в ході брифінгу в Києві міністр Людмила Денісова і голова Держказначейства Тетяна Слюз.

«Фактично відновлено роботу Пенсійного фонду в Краматорську і Слов'янську, там вже є світло і ми почнемо забезпечувати виплату пенсій, тільки-но зможемо. Усі фонди соціального страхування на випадок безробіття вже приступили до роботи. Управління соціального захисту вже готові до роботи, готові допомагати людям, які повертаються до Слов'янська», - сказав Денісова.

Вона повідомила, що станом на 6 червня потреба в пенсійних виплатах жителям Слов'янська і Краматорська становила 251 млн грн. «Вчора профінансовано 57 млн, залишається ще близько 200 (млн грн - УНІАН). Приблизно 80% людей отримають пенсії через банки, решта - через поштові відділення. Ми намагатимемося профінансувати і здійснити виплату всім, хто залишався весь цей час без підтримки через терористичні дії. Зараз ми відновлюємо роботу», - наголосила Денісова.

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Водночас, за словами Тетяни Слюз, відновити роботу казначейських служб вдалося поки що лише в Краматорську. «Органи Держказначейської служби працюють у складних умовах, оскільки ми залежимо від системи електронних платежів НБУ, і ми залежимо від того, щоб була електроенергія і був зв'язок. Щодо Краматорська, то великими зусиллями ми включили в роботу відділення Краматорської казначейської служби, і вчора було здійснено проплату пенсій. З сьогоднішнього дня у відділенні Краматорська починається проплата за захищеними статтями витрат – зарплати бюджетникам, стипендії, дитячі гроші. Щодо Слов'янська - то вчора і сьогодні казначейська служба поки що не почала роботу, тому що там досі не відновлено електроенергію і поки що відсутній зв'язок», - сказала Слюз. При цьому вона висловила сподівання, що вже у вівторок -середу – 9-10 липня – платежі у Слов'янську здійснюватимуться.

При цьому Слюз нагадала, що 16 червня було здійснено напад на Донецьке відділення казначейства. «Ми були вимушені вжити ряд заходів щодо захисту платежів і в рамках вимог законодавства», - зазначила вона, додавши, що зараз питання забезпечення виплат йде зокрема по лінії «Ощадбанку».

«Ми бачимо, що відбувається в Донецькій і Луганській областях, і є великі ризики щодо привезення готівки. Але «Ощадбанк» робить все можливе, щоб пенсіонери одержали пенсію. Ми перерахували поточну пенсію – це пенсія за 7 днів липня. Сьогодні, 7 липня, переведемо борг за пенсіями», - сказав голова Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 липня в результаті визвольної операції українських силовиків над містами Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ було піднято українські прапори, почалася відновлювальна робота з життєзабезпечення міст. За інформацією віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, заходи щодо відновлення інфраструктури Слов'янська можуть зайняти 5-6 днів.