У Донецьку і Луганську призупинили низку бюджетних виплат через загрозу дій терористів

Державна казначейська служба України тимчасово припинила процес проведення розрахунків за захищеними статтями бюджету в Донецьку і Луганську через загрозу дій терористів, що сконцентрували свої сили в цих містах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявила голова Держказначейства Тетяна Слюз.

«Держказначейство включно по п'ятницю проводило розрахунки за захищеними статтями витрат в усіх територіальних підрозділах казначейства, за винятком трьох районів у Донецькій області і трьох районів у Луганській області. Але з урахуванням ситуації, яка мала бути у вихідні дні, і з урахуванням передислокації терористів у бік обласних центрів, ми були змушені тимчасово - з сьогоднішнього дня – припинити проведення розрахунків у містах Донецька і Луганська. Це тимчасово, щоб уряд здійснив аналіз ситуації і того, як ми повинні далі діяти. Тому що є великі ризики», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Слюз зазначила, що у звільнених 5 липня містах Слов'янську і Краматорську йде відновлення системи розрахунків. У Краматорську вже здійснюється виплата пенсій і захищених статей видатків бюджету – зарплат, соціальних виплат, стипендій. У Слов'янську такі розрахунки буде налагоджено найближчим часом.