Запрацював урядовий сайт для переселенців

В Україні почав роботу урядовий сайт для переселенців.

Про це написала Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганський областях, народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook Читайте такожЗ початку бойових дій із зони АТО вивезли понад 32,5 тисяч громадян - ДСНС «Запрацював урядовий сайт для переселенців. Там всі контактні телефони і інша важлива інформація http://vpo.gov.ua/», - зазначила вона. На сайті, зокрема, є опція пошуку житла.

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