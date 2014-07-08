Шеремета обіцяє уповільнення інфляції в найближчі місяці

Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета очікує сповільнення інфляції найближчими місяцями у зв'язку із стабілізацією курсу гривні.

Про це він повідомив журналістам у ході брифінгу.

«Ми не очікуємо подальшої девальвації і очікуємо дії цих заходів щодо зниженню дефіциту бюджету. Я як економіст очікую стримуючого ефекту, що повинно привести до зниження інфляції», - сказав Шеремета.

За його словами, зниження інфляції, зафіксоване в червні, вже стало результатом заходів уряду щодо скорочення дефіциту державного бюджету.

«Наразі вже включаються рішення і дії щодо зниження дефіциту бюджету. Вони мають стримуючий ефект як на економіку, так і на інфляцію», - пояснив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в червні порівняно з травнем 2014 року сповільнилася до 1% з 3,8%, зафіксованих у травні порівняно з квітнем.

У 2013 році споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.