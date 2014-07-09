У США кількість вакансій досягла 7-річного максимуму

Кількість вакансій в економіці США зросла до найвищого рівня за сім років, хоча темпи найму майже не змінилися порівняно з останніми місяцями. Про це свідчать результати щомісячного опитування по вакансіях та плинності робочої сили, проведеного Міністерством праці, пише "Прайм".

Згідно з результатами опитування, у травні роботодавці прагнули заповнити понад 4,6 млн вакансій проти 4,5 млн місяцем раніше. Востаннє така велика кількість вакансій спостерігалася в червні 2007 року. Темпи найму мало змінилися четвертий місяць поспіль: приблизно 4,7 млн працівників вийшли на нову роботу.

Читайте такожКількість безробітних у Франції досягла рекордних 5 млн осібЦей звіт покликаний відстежувати мільйони американців, які звільнялися з роботи, звільнених з роботи і прийнятих на нове місце в кожному місяці. Він служить свого роду доповненням до щомісячних даних із зайнятості, які були опубліковані минулого тижня і показали падіння безробіття до 6,1%, найнижчого рівня з вересня 2008 року.

Значення цього звіту зросла тоді, як голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джанет Йеллен назвала його важливим індикатором ситуації на ринку праці. Йеллен сказала, що спостерігає за тим, коли число людей, які звільнялися за власним бажанням повернеться до норми.

Трохи більше ніж 2,5 млн людей добровільно звільнилися з роботи у травні. Це найвищий показник з середини 2008 року, але він все ж нижче показників, що спостерігалися в самі сильні фази економічного зростання в період з 2001 по 2007 рік.