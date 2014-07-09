Кабмін не фінансує пенсії в Сніжному, Красному Лучі та Станично-Луганському районі

Кабмін не фінансує пенсійні виплати в Сніжному Донецької області, Красному Лучі та Станично-Луганському районі Луганської області.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Водночас зазначається, що станом на 8 липня на фінансування пенсійних виплат у цьому місяці вже спрямовано 6,9 млрд грн.

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