Кабмін не фінансує пенсії в Сніжному, Красному Лучі та Станично-Луганському районі

10:17, 09 липня 2014
Соцполітика
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Станом на 8 липня на фінансування пенсійних виплат цього місяця вже спрямовано 6,9 млрд грн.

Почтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 10 июля / Фото УНИАН

Кабмін не фінансує пенсійні виплати в Сніжному Донецької області, Красному Лучі та Станично-Луганському районі Луганської області.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Водночас зазначається, що станом на 8 липня на фінансування пенсійних виплат у цьому місяці вже спрямовано 6,9 млрд грн.

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