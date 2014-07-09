«Укрпошта» розпочала виплату пенсій у Краматорську і Слов'янську
Загалом у Краматорську відкрилося більшість відділень, які вже надають широкий спектр поштових послуг, - йдеться в повідомленні. - У Слов'янську заробили 9 міських відділень зв'язку.
Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» відновила виплату пенсій у звільнених містах Слов'янську і Краматорську, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.
«У Краматорську відновлено виплату пенсій. У цілому в Краматорську відкрилися більшість відділень, які вже надають широкий спектр поштових послуг, - йдеться в повідомленні. – В Слов'янську запрацювали 9 міських відділень зв'язку. В 10 відділеннях розбиті вікна, в решті відділень йде процес розмінування. Виплата пенсій у Слов'янську почнеться до кінця тижня, як тільки «Укрпошта» одержить пенсійні відомості і готівкові кошти».
За інформацією Мінінфраструктури, «Укрпошта» залишається єдиним оператором доставки пенсій і грошової допомоги населенню. «Вже відновлено магістральні маршрути перевезення пошти в Донецькій і Луганській областях», - йдеться в повідомленні.
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