«Укрпошта» розпочала виплату пенсій у Краматорську і Слов'янську

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» відновила виплату пенсій у звільнених містах Слов'янську і Краматорську, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«У Краматорську відновлено виплату пенсій. У цілому в Краматорську відкрилися більшість відділень, які вже надають широкий спектр поштових послуг, - йдеться в повідомленні. – В Слов'янську запрацювали 9 міських відділень зв'язку. В 10 відділеннях розбиті вікна, в решті відділень йде процес розмінування. Виплата пенсій у Слов'янську почнеться до кінця тижня, як тільки «Укрпошта» одержить пенсійні відомості і готівкові кошти».

За інформацією Мінінфраструктури, «Укрпошта» залишається єдиним оператором доставки пенсій і грошової допомоги населенню. «Вже відновлено магістральні маршрути перевезення пошти в Донецькій і Луганській областях», - йдеться в повідомленні.

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