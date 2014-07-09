За півроку середній розмір пенсій в Україні зріс на 35 грн

Згідно з повідомленням, загальна сума коштів, виділених на виплату пенсій з початку року, становить 124,9 млрд грн, що на 400 млн. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«З державного бюджету на виплату пенсій було направлено 41,9 млрд грн, що відповідає плановим показникам», - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як наголошується, в першому півріччі пенсії було призначено 272 тис. громадян, включаючи 6 тис. військових. Близько 294 тис. працюючим пенсіонерам здійснено перерахунок пенсії.

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У Мінсоцполітики також повідомили, що в липні виплата пенсій здійснюється згідно з планом. На зазначені цілі вже направлено 6,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінсоцполітики повідомило про відновлення виплат пенсій у Слов'янську і Краматорську. Водночас у містах Сніжне (Донецька обл.), Красний Луч і Станично-Луганському районі (Луганська обл.) виплата пенсій, як і раніше, не ведеться.