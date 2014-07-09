Кожному третьому українцю з осені обіцяють компенсацію за зростання тарифів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики України на осінь повністю підготувати систему компенсації зростання тарифів на житлово-комунальні послуги для найуразливіших верств населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході засідання уряди.

«Я просив би на осінь, коли громадяни одержать платіжні доручення з іншими тарифами, щоб ми чітко завершили підготовку програми компенсації українцям зі зростання цін і тарифів. Це найбільш амбітна програма компенсації найуразливішим верствам населення, під яку підпадають 30% населення України», - сказав глава уряду.

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Він уточнив, що фактично кожен третій українець з осені повинен одержувати державну підтримку. «Це мільярдні кошти з бюджету. Але це відповідальність уряду підтримувати населення», - сказав прем'єр-міністр.

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При цьому він нагадав, що днями Світовий банк затвердив виділення Україні позики в 300 млн дол. на програми соціальної допомоги. З цих грошей, за словами Яценюка, близько 100 млн дол. піде безпосередньо на програму допомоги громадянам з компенсації тарифів.