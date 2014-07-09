Кабмін відмінив пільги колишнім та надбавки нинішнім чиновникам

Кабінет міністрів України прийняв рішення про відміну пільг колишнім чиновникам та одноразових і систематичних надбавок нинішнім чиновникам за так звану сумлінну працю та безперервний стаж роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак на брифінгу після засідання уряду.

"Ми скасували рішення уряду про пільги для колишніх чиновників. Позиція уряду полягає в тому, що громадяни України не повинні утримувати колишніх, нинішніх і навіть майбутніх чиновників", - сказав він.

Семерак додав, що уряд звернеться до Верховної Ради з пропозицією скасувати всі пільги, передбачені для колишніх чиновників.

"Ми скасували низку постанов попередніх урядів і рекомендували парламенту скасувати постанови, які стосуються колишніх високопосадовців, а також їхніх родин", - сказав він.

Семерак уточнив, що йдеться про санаторно-курортне лікування колишніх чиновників та їхніх родин, пільги при оплаті проживання в об'єктах Державного управління справами, позбавлення пільг при транспортному забезпеченні, грошове утримання.

"Прийнята постанова Кабінету міністрів про позбавлення одноразових та систематичних виплат чиновникам за так звану сумлінну працю, безперервний стаж роботи. Тобто фактично ми позбавили цілу армію колишніх бюрократів надбавок, за рахунок яких їхні пенсії були значно вищими, ніж в інших українців", - сказав Семерак.