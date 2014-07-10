Співробітники заявляють про спробу зрунування провідного виробника інсулінів в Україні

На думку працівників заводу, «кадрові чистки», які готує МОЗ - не що інше як "спроба скористатися нестабільною ситуацією в країні і прибрати державний завод до рук", повідомляє Укрінформ.

«Протягом останніх двох років у нас з'явилася стабільність у роботі і впевненість у завтрашньому дні. Ми просимо не заважати нам працювати і залишити завод у спокої», - говорить співробітниця Ольга.

Працівники заводу підозрюють, що за цими рейдерськими захопленнями стоять колишній керівник і його заступник, при яких «Індар» був доведений до банкрутства і були створені значні суми штучної кредиторської заборгованості перед підконтрольними їм підприємствами, а робота "Індару" була фактично паралізована.

Читайте такожПерешкоджання роботі заводу «Індар» може призвести до нестачі інсуліну в УкраїніВ той же час, за словами співробітників, за останні два роки роботи під керівництвом Любові Вишевської підприємство, всі акції та майно якого були відчужені на користь приватних фірм, повернуло все в держвласність. Завод регулярно проходить аудиторські, податкові та державні фінансові перевірки, нарощує оберти виробництва.

У зв'язку з цим співробітники «Індару» звернулися до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка із закликом надати підтримку щодо збереження ЗАТ «Індар» та недопущення його захоплення рейдерами.

До мітингувальників з Кабміну вийшов головний спеціаліст по зв'язках з громадськістю Олександр Ільєнко, який обіцяв передати всі вимоги особисто в руки прем'єр-міністра.

ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.