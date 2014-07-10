Перепис населення проведуть в 2016 році

Державна служба статистики підтвердила намір провести всеукраїнський перепис населення у 2016 році, який було перенесено з 2013 року рішенням Кабінету міністрів, повідомила УНІАН заступник очільника Держстату Наталія Власенко.

Заступник голови Держстату відзначила, що перепис населення було перенесено на 2016 рік у зв'язку з «обмеженістю асигнувань загального фонду державного бюджету на підготовку і проведення перепису населення».

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Також Власенко нагадала, що перепис населення у 2016 році передбачено розпорядженням Кабміну №581-р «Про проведення у 2016 році Всеукраїнського перепису населення», яке було прийняте у 2008 році, а в 2013 році – затверджене в новій редакції.

Як повідомляв УНІАН, останній перепис населення України проводився в 2001 році. У світовій практиці переписи населення проводять приблизно кожні 10 років.

Наступний перепис населення уряд планував на 2010 рік. Згодом перепис переносили тричі на рік пізніше. Проте у 2013 році Кабмін ухвалив рішення перенести перепис на 2016 рік. Тоді експерти прокоментували таке рішення бажанням влади направити кошти, які були б витрачені на перепис, на більш «електорально вигідні речі» перед майбутніми президентськими виборами.