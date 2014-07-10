У звільненому Слов`яньску відновлено виплати пенсій

«У Слов’янську в найближчі дні буде відновлено центральне водопостачання», - зазначив він.

«10 липня розпочнеться видача пенсій особам, які отримують її через поштові відділення», - повідомив Лисенко.

«На карткові рахунки пенсії почали надходити мешканцям Слов’янська ще 7 липня», - додав він.

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Також речник РНБО зауважив, що «на даний момент у Слов’янську розпочалося відновлення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячих садків, шкіл та лікарень. Налагоджено забезпечення місцевого населення медикаментами, у першу чергу життєво необхідними, зокрема такими як інсулін».