Пільги на оплату ЖКП залежатимуть від середньомісячного доходу сім'ї

Уряд змінив порядок призначення пільг за професійною ознакою.

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України з посиланням на слова міністра соціальної політики Людмили Денісової.

Зокрема, Кабінет міністрів ухвалив Постанову, якою внесено зміни до Порядку надання пільг особам за професійною ознакою. За словами Денісової, зазначене рішення уряду було розроблене на виконання Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». Законом встановлено критерій для надання пільг особам за професійною ознакою – дохід пільговика (або сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу) не повинен перевищувати величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2014 році – 1710 грн.).

Читайте такожЯценюк обіцяє пільги тим, хто замінить газовий котел на електричний

Міністр зазначила, що відтепер пільги, зокрема, з оплати житлово-комунальних послуг, надаватимуться залежно від середньомісячного сукупного доходу пільговика або сім’ї пільговика. Раніше при призначенні пільг враховувався лише дохід самого пільговика. Вона зауважила, що грошовий еквівалент такої пільги визначатиметься як різниця між величиною доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, та розміром середньомісячного доходу пільговика або сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу.

Внесені зміни торкнуться понад 840 тис. осіб, які мають право на отримання пільги за професійною ознакою, – це 433,7 тис. працівників бюджетних установ у сільській місцевості та 409,5 тис. військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

Денісова пояснила: приміром, до складу сім’ї лейтенанта міліції входить дружина та дитина. Лейтенант-пільговик має дохід у 2500 грн., його дружина – 2000 грн. Відповідно, їхній спільний дохід становить 4500 грн. До внесення змін до Порядку надання пільг лейтенант не мав права на отримання пільги, оскільки його дохід перевищував 1710 грн. Відтепер, нарахування пільги відбувається по-іншому: 4500 грн. спільного доходу ділять на трьох членів сім’ї. У розрахунку на одну особу дохід становить 1500 грн., що дає право на призначення пільги, оскільки дохід менше 1710 грн.

Разом з тим, сім’я полковника міліції, який отримує 5000 грн., його дружина – 2000 грн. та мають дитину, відповідно до нових норм не матиме права на пільги, оскільки у розрахунку на одну особу дохід цієї сім’ї 2333 грн. (7000 грн. / 3 особи) перевищує розмір податкової соціальної пільги (1710 грн.).