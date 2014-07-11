Мінекономрозвитку прогнозує рівень безробіття на рівні 8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (Мінекономрозвитку) прогнозує, що безробіття за підсумками 2014 року буде на рівні 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра відомства Анатолій Максюта.

«Рівень безробіття по року ми чекаємо на рівні 8%. Можливо, більше. Ситуація залежить від багатьох чинників... Ми намагаємося зараз проаналізувати ситуацію, забезпечити пошук робочих місць, забезпечити безпосередньо тут роботу підприємств», - сказав Максюта.

При цьому за його словами, остаточний рівень безробіття за підсумками року залежатиме від ситуації на сході країни, дій Російської Федерації та економічної ситуації в Україні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики рівень безробіття в Україні в травні на тлі анексії Криму скоротився до 1,7% до загальної кількості працездатного населення з 1,8% у квітні. При цьому рівень безробіття в країні, визначений за методологією Міжнародної організації праці, в 1-му кварталі поточного року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення.