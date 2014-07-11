В Україні зріс рівень працевлаштування безробітних

Середній рівень працевлаштування безробітних в Україні зріс у першому півріччі 2014 року до 30% проти 27,7% у січні-червні 2013 року.

Як повідомляє Державна служба зайнятості, в першому півріччі було зареєстровано 938 тис. безробітних, з яких 63,1 тис., - стали на облік у січні-червні 2014 року. Найбільшу кількість безробітних було зареєстровано в Донецькій (72,7 тис.) і Дніпропетровській (65,7 тис.) областях, а найменше - в Закарпатській (20,4 тис.) і Чернівецькій (17,4 тис.) областях. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями в січні-червні, становила 539,4 тис., з них майже 96% - для роботи на державній службі.

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За направленням служби зайнятості в першому півріччі працевлаштувалося 281,7 тис. осіб, що на 8% більше ніж торік. Що стосується безробітних, які почали власну справу, в першому півріччі таку можливість дістали 8,9 тис. осіб проти 7,1 тис. у січні-червні 2013 року. Професійне навчання в першому півріччі 2014 року пройшли 126 тис. безробітних, у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 131,1 тис. безробітних, що на третину більше, ніж у першому півріччі минулого року.

За даними Державної служби зайнятості, на 1 липня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних становила 437,5 тис. осіб, з них одержували допомогу з безробіття 343,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття у червні 2014 становив 1145 грн. Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становить 48,7 тис.

Як повідомляв УНІАН, згідно з методологіє вітчизняної статистики, рівень безробіття в Україні в першому кварталі 2014 року становив 1,9%. У той же час, у травні на тлі анексії Криму цей показник скоротився до 1,7% від загальної кількості працездатного населення.

За даними Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні в першому кварталі поточного року становив 8,8% від загальної кількості економічно активного населення, тоді як за підсумками першого кварталу 2013 року цей показник становив 8,1% і 7,5% - за підсумками першого півріччя 2013 року.